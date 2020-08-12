Мать сожительницы Соколова пожаловалась на его нового адвоката

Москва, 12 августа. Мать аспирантки Анастасии Ещенко осталась крайне недовольна появлением у экс-доцента СПбГУ Олега Соколова нового адвоката. Женщину возмутило, что интересы предполагаемого убийцы будет представлять его бывший коллега.

В начале августа место защитника Соколова в дополнение к Сергею Лукьянову занял Александр Торгашев, который совмещает адвокатскую деятельность с работой на юридическом факультете СПбГУ. Галина Ещенко написала обращение в адрес руководства университета.

«Факт того, что адвокатом подсудимого Соколова — бывшего доцента СПбГУ, выступает его бывший коллега, является недопустимым, прямо противоречит официальной позиции университета, изложенной после трагедии», — цитирует заявление Пятый канал.

По ее словам, это говорит о том, что вуз так и «не прекратил отношения с доцентом Соколовым».

Адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева считает, что руководители СПбГУ дискредитируют старейшее в России учебное заведение.

«Руководство СПбГУ не только никоим образом не реагирует на то, что убийцу их аспирантки защищает их действующий преподаватель, но, вполне возможно, даже выступает инициатором этого», — добавила защитник потерпевшей стороны.

Напомним, в начале ноября 2019 года Олега Соколова достали из реки Мойки в Петербурге, куда он упал, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В его рюкзаке, а позже и в квартире были обнаружены человеческие останки.