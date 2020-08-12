Сенатор Джабаров объявил о конце однополярного мира в интернете

В современном мире ни одна страна не может навязывать свою волю всей планете — даже в киберпространстве. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что ряд государств — и, прежде всего, Соединенные Штаты Америки — стремятся использовать Интернет «как свою вотчину», реализуя при этом исключительно свои цели, а также не считаясь с международными правилами. Бывший президент России предложил «вспомнить» последние решения администрации Дональда Трампа в отношении некоторых «социальных сервисов» (имея ввиду в первую очередь скандал с китайской соцсетью TikTok), чтобы ни у кого не осталось сомнений в экспансионистской сути деятельности американского государства в Сети.

Прежде всего Джабаров призвал отдать должное заслугам граждан США в создании Интернета — Соединенные Штаты действительно считаются родиной изобретения, незримо объединившего весь мир.

«Но в то же время он уже давно стал мировым достоянием, — заметил парламентарий. — СССР тоже первым запустил космический спутник на орбиту — однако это не значило, что никто кроме нас так больше делать не мог! Такие глобальные достижения всегда являются достоянием всего человечества, а не отдельных народов и государств. Конечно, многие социальные сети и платформы находятся под контролем США. Facebook, Google, Youtube так или иначе служат продвижению американских интересов — и потому Штаты считают своей собственностью весь Интернет».

Вместе с тем, продолжил сенатор, гегемония США в киберпространстве скоро завершится: как Китай, так и Россия усиленно работают над тем, чтобы усилить там свое присутствие и сделать свои онлайн-платформы как можно более конкурентоспособными.

По словам Джабарова, независимые от Соединенных Штатов интернет-ресурсы становятся все серьезнее: достаточно лишь вспомнить легендарный TikTok, которому Трамп объявил самый настоящий крестовый поход. Американский президент опасается его, и это неслучайно: TikTok имеет огромный охват и колоссальный потенциал развития, ничуть не уступающий своим конкурентам в США.