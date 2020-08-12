В Киеве разработали детальный план по «возвращению» Крыма

Москва, 12 августа. Созданная киевскими властями специальная рабочая группа подготовила «концепцию правосудия переходного времени» для Крыма и Луганской и Донецкой народных республик.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, работа над «концепцией правосудия переходного времени» стартовала в августе прошлого года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский создал группу по разработке документа, который бы регулировал юридические моменты разрешения конфликтов в Донбассе и вокруг Крыма.

Окончательный вариант документа пока не опубликован, однако стали известны подробности концепции. В частности, именно на ее основании к ответственности должны привлекаться люди, совершившие преступления против украинского государства.

Документ также предполагает расчет размера компенсации за утраченное в ходе боев или захватов имущество и урегулирование споров по амнистии. Для людей, занимавших посты во властных структурах ЛДНР и Крыма, предусмотрен запрет на занятие любых государственных должностей.

Уголовная ответственность, согласно документу, предусмотрена для участников военных действий в Донбассе и чиновников Крыма. Их роль в развязывании конфликта будет устанавливаться специальной Комиссией правды.

По данным издания, окончательный вариант концепции уже находится на рассмотрении президента. При одобрении главы государства, документ будет опубликован. Источник сообщил, что это может произойти в ближайшее время.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране отдельные части Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса.

Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает и по-прежнему называет полуостров «своим». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.