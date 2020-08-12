Олимпийский чемпион Тихонов поддержал Лукашенко

Москва, 12 августа. Выборы президента Белоруссии закончились массовыми протестами. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять силу против несогласных с итогами. Ситуацию в республике прокомментировал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов.

Бывший спортсмен поддержал нынешнего лидера и подчеркнул, что толпы митингующих на 90% состоят из безголовых людей, которым заплатили. Он обратил внимание, что несогласные заявляют о своих правах и просто орут, никаких конкретных вещей от них не слышно.

«Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, это было бы другое дело. А здесь в основном качают за то, что выборы — несправедливые», — охарактеризовал митинги олимпийский чемпион.

Тихонов подчеркнул, что понять несогласных с итогами можно было, если бы участников борьбы за президентский пост разделял бы небольшой процент голосов. А тут за Лукашенко отдали более 80%.

Экс-спортсмен подчеркнул, что является сторонником конструктивного решения проблемы, причем, «не внутри». Тихонов констатировал, что Лукашенко мог бы и выслушать митингующих, если бы они задали ему вопрос или подготовили бы соответствующий баннер. А пока же, по его мнению, в Белоруссии на улицах наблюдается хаос.