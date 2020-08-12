Гармаш хотел остаться в «Современнике» за 1 млн рублей

Москва, 12 августа. Уход актера Сергея Гармаша из «Современника» до сих пор остается горячей темой для обсуждения. Коллеги гадают, что на самом деле сподвигло артиста на такой шаг.

Свои действия Гармаш объяснил несогласием с политикой руководства театра, однако появилась совершенно другая версия демарша актера. Согласно ей, артист потребовал у нового художественного руководителя «Современника» Виктора Рыжакова 1 миллион рублей.

Якобы, не получив требуемой суммы, Гармаш принял решение покинуть труппу театра.

«Разумеется, коллектив считает, что никакой здесь жадности со стороны Гармаша нет. Он не жаден, не беден – Сергей самодостаточен. Мы думаем, что эта та сумма, которую никто не даст, поэтому Гармаш и назвал такую цену, чтобы уйти», — рассказал анонимный источник в театральной среде.

Кроме того, по его словам, у многих театралов еще теплится надежда, что Рыжаков сам уволится с должности худрука.

О своем уходе из «Современника» Гармаш объявил в начале августа, опубликовав открытое письмо. В нем актер заявил, что Рыжаков нарушил заветы Галины Волчек, которая просила не делать из театра «модное место».

Как сообщает «Царьград», Лия Ахеджакова отметила, что Гармаш «никогда не смоет» пятно ухода из театра, и рекомендовала ему посмотреть на себя со стороны.