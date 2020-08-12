В Абхазии квадроцикл с российскими туристами сорвался с обрыва в реку

Санкт-Петербург, 12 августа. Двое российских туристов упали в реку во время прогулки на квадроцикле в Абхазии. Спасатели уже сутки ищут молодую петербурженку, пропавшую после аварии. Об этом сообщили в МЧС страны.

По имеющимся данным, пострадавшие в аварии мужчина и женщина являются жителями Петербурга, приехавшими в Абхазию на отдых. ДТП произошло в районе девятого километра дороги, ведущей к озеру Рица. Оба туриста сорвались в горную реку Бзыбь, передает радио Sputnik.

По предварительным данным, 22-летний мужчина не справился с управлением на проселочной дороге. В итоге транспорт перевернулся и упал с обрыва в воду. Водитель отделался легкими царапинами, а его пассажирка бесследно исчезла.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели и водолазы. Поиски пропавшей девушки продолжаются, передает «Вечерняя Москва».