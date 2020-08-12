Митингующие в Белоруссии выстраиваются в «цепи солидарности»

Минск, 12 августа. Акция протеста проходит в восточной части белорусской столицы — Минске. Отличительной особенностью уличного мероприятия стала «цепь солидарности».

Изначально цепь из граждан стояла на одной стороне проспекта, чуть позже напротив сформировалась вторая.

Характерными чертами митинга являются белые элементы на одежде участников, а также тот факт, что многие пришли с цветами, которые разложили вдоль обочины проспекта.

Собравшиеся подчеркнули, что таким образом они выражают солидарность тем, кто пострадал во время митингов сразу после выборов президента Белоруссии.

Напомним, что в республике 9 августа прошли выборы главы государства, в которых, по предварительным данным, более 80% голосов набрал действующий лидер Александр Лукашенко.