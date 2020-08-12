Протестующие пытались перекрыть улицы в Минске

Минск, 12 августа. Участники несогласованных уличных акций перекрывали несколько улиц в Минске, в том числе проспекты Дзержинского и Независимости, а также еще несколько автомагистралей.

Ранее ряд оппозиционных белорусских Telegram-каналов сообщил об акции по блокированию дорог, ее начало было назначено на 19.00 по московскому времени 12 августа.

Несанкционированные акции протеста продолжаются в Белоруссии после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Протестующие не согласны с итогами голосования, по которым электоральную победу одержал Александр Лукашенко.