Нутрициолог назвала шесть главных симптомов авитаминоза

Лондон, 12 августа. Авитаминоз и нехватка минералов в организме человека могут привести к потере вкуса, искривлению ногтей и даже судорогам.

Лето неумолимо движется к своему концу, а значит, и с теплой солнечной погодой вскоре придется распрощаться. Поздняя осень, зима и весна — не самое лучшее время в северных странах. Организмы людей ослаблены, и потому местные жители нередко сталкиваются с простудными заболеваниями. Причиной этого может быть нехватка витаминов и минералов.

О том, какие симптомы указывают на дефицит тех или иных веществ, в интервью британскому изданию Daily Mail рассказала нутрициолог Дженни Чиеше. Как правило, нехватка витаминов групп C и K приводит к самопроизвольной кровоточивости десен. Болезненные ощущения в костях даже в состоянии покоя свидетельствуют о необходимости начать принимать витамин D.

Появление трещин и язвочек в уголках рта указывает на недостаток витаминов группы B. Низкий уровень цинка, фолиевой кислоты и витамина B12 вызывает потерю вкуса. Не стоит допускать и дефицита железа, в результате которого возникает койлонихия — истончение и внутреннее загибание ногтевой пластины.

Как отмечает специалист, в современном мире необходимое количество витаминов и минералов организм человека в состоянии выделить из принимаемой пищи. Однако для этого требуется разнообразный, но сбалансированный рацион, в который входят овощи, фрукты, рыба, мясо, крупы, зелень. Кроме того, существует огромное количество биодобавок, но их следует принимать после консультации с лечащим врачом.

Ранее специалиста Института Вистара в США сумели установить, какое влияние раковые клетки молочной железы оказывают на развитие опухоли. Как оказалось, при нехватке кислорода они начинают посылать сигналы, которые провоцируют онкогенные изменения в окружающих эпителиальных тканях.