Задержанные в Белоруссии россияне могут вернуться в РФ до конца недели

Москва, 12 августа. Задержанные в преддверии выборов в Белоруссии россияне могут быть переданы РФ в ближайшее время, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Не исключено, что задержанные будут переданы российской стороне для дальнейшего разбирательства уже в ближайшее время, возможно, до конца недели», — сообщил источник.

Ожидается, что россияне покинут Минск воздушным путем.

Напомним, 33 гражданина России были задержаны под Минском в конце июля. Основанием для их задержания стали подозрения в подготовке массовых беспорядков. Позднее стало известно, что задержание россиян стало спланированной операцией СБУ, целью которой была попытка навредить отношениям между Москвой и Минском.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 августа заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным разобраться в ситуации с задержанными россиянами. По его словам, он получил от президента России письмо с изложением всех фактов по задержанным гражданам. Лукашенко также не исключил, что ситуацию с задержанными, «может быть, третья страна спровоцировала».