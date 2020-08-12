Раскрыт секрет поиска идеального мужчины для брака

Москва, 12 августа. Выбор спутника — дело крайне важное для женщин. Существует секрет, как надо правильно выбирать половину. Принципом поделился блогер и коуч Владимир Баранов.

Эксперт подчеркнул, что одним из ключевых параметров является базовый уровень мужчины.

«Базовый уровень мужчины, который готов к построению семьи — это человек, доход которого позволяет содержать эту самую семью», — объяснил коуч.

Если мужчина не готов отвечать за семью в материальном плане, то и не стоит тратить на него время. В качестве примера он привел древние времена: крестьянин или охотник, который не пошел добывать пропитание, а решил послушать трансляцию «пещерного футбола». В таком случае семье грозила голодная смерть.

Блогер также посоветовал учитывать жилищный вопрос. У мужчины должно быть жилье, хотя бы съемное, а также автомобиль, чтобы ощущать свободу передвижения.

По мнению коуча, необходимо учитывать и количество детей в семье будущих супругов. Лучше, если старший брат сестры возьмет в жены младшую сестру брата. Он объяснил, что брак между единственными детьми в семье вряд ли будет удачным. В таком случае будет союз «двух прирожденных эгоистов». Семью будут терзать конфликты и сложности.

Прокомментировал он и ситуацию, когда успешная в карьере и достатке женщина свяжет свою жизнь с простым рабочим, например, сантехником.

«Как бы я ни хотел вас успокоить, все равно будут проблемы. Во-первых, с вашей стороны будет определенное презрение: женщина и всего достигла. А самое страшное — он никогда не простит, что вы приняли его таким», — считает блогер.

При таком союзе, по мнению Владимира Баранова, муж будет изменять, например, с продавщицей хот-догов, чувствуя себя с ней королем.

Ранговый потенциал — вот еще один параметр, на что рекомендует обратить внимание коуч. Речь идет о способности мужчины эффективно использовать умения и навыки для развития, чтобы стать «более крутым».

При этом эксперт не рекомендует «кидаться» на олигарха. Ведь для людей такого уровня женщина может расцениваться как «послушная вещь», сообщает «Пятый канал».