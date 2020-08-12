Один из старейших миллиардеров мира умер в США

Вашингтон, 12 августа. Ушел из жизни один из старейших миллиардеров в мире, американский бизнесмен и почетный председатель медиакорпорации ViacomCBS Самнер Редстоун. Ему было 97 лет.

О смерти Редстоуна сообщает CNBC. Трагическое известие прокомментировал глава ViacomCBS Боб Бэкиш. По его словам, Редстоун в одиночку смог превратить семейную компанию National Amusements из сети автокинотеатров в глобальную медиакорпорацию. Бэкиш подчеркнул, что Редстоун оставил огромное наследие не только в бизнесе, но и в благотворительности.

«Viacom CBS запомнит Самнера за его невероятную страсть к победе, безграничную интеллектуальную любознательность и полную преданность компании», — заключил он.

National Amusements в 1936 году основал отец миллиардера Майкл Редстоун. Позже ее возглавил Самнер. Главным достижением в бизнесе он считал покупку Viacom. Пост председателя ViacomCBS Редстоун занимал с 1987 по 2016 год, а должность генерального директора — с 1996 по 2005 год. Осенью минувшего года состояние Редстоуна оценивалось в 3,9 млрд долларов.