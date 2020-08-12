Кто в России в августе 2020 года получит новую выплату и прибавку к пенсии

Некоторые категории пенсионеров имеют право на повышенную пенсию за счет индексации. Повышение социальных выплат в августе 2020 года коснулось трех категорий пенсионеров. Кроме того, значительная категория граждан в августе может рассчитывать на новую выплату до 70 тысяч рублей.

Повышенная пенсия с 80 лет

Российские пенсионеры, отметившие 80-летний юбилей, получают право на повышенную пенсию. Повышение достигается за счет индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

В Пенсионном фонде РФ напоминают, что в 2020 году повышенная пенсия, включающая в себя две фиксированные выплаты, составляет 11372,5 рубля. С начала 2020 года фиксированная выплата была проиндексирована, теперь ее размер составил 5686,25 руб. Достигший 80 лет пенсионер начинает получать повышенную пенсию с месяца, следующего за месяцем рождения.

Отпраздновавшим юбилей пенсионерам индексация проводится автоматически, в беззаявительном порядке. Также в ПФР напомнили, что значительную часть выплат и пособий по-прежнему можно оформить онлайн — через портал Госуслуг (мера была введена в связи с пандемией COVID-19, вызванной коронавирусом).

Новые выплаты пенсионерам в августе

В августе 2020 года некоторые категории российских пенсионеров начали получать повышенную пенсию. Предусмотрена также новая выплата гражданам от 65 лет, которые в разгар пандемии находились на больничном. Если больничный лист был оформлен до 30 апреля 2020 года в соответствии с временными правилами, введенными в РФ в связи с пандемией, а пенсионер строго соблюдал режим самоизоляции и не работал удаленно, ему положена выплата, которая должна поступить на карту до середины августа. Выплата достаточно солидная, в зависимости от зарплаты и стажа. Максимум — около 70 тысяч рублей.

Повышенную пенсию с августа 2020 года начали получать три категории пенсионеров. Работающим пенсионерам повысили ежемесячные социальные выплаты на сумму около 280 рублей. Также была проиндексирована накопительная часть пенсии тем, кто участвует в соответствующей программе. Кроме того, индексация коснулась участников государственной программы софинансирования пенсий.

Очередное повышение пенсий некоторым категориям россиян ожидается в октябре 2020 года. Повышение выплат на три процента коснется сотрудников МВД, а также некоторых других силовых структур.

Напомним, ранее Минтруд РФ назвал среднегодовой размер ежемесячной пенсии по старости для неработающих пенсионеров: в 2021 году — 17 432 руб. (индексация на 6,3%), в 2022 году — 18 357 руб. (индексация на 5,9%), в 2023 году — 19 283 руб. (индексация на 5,6%). Фиксированная выплата к страховой пенсии с января 2021 года устанавливается в размере 6044 руб., в 2022 году — 6401 руб., в 2023 году — 6759 руб.