Асад назвал парламентские выборы шагом к «откровенному диалогу»

Дамаск, 12 августа. Выборы в Народный совет являются шагом вперед в демократическом развитии Сирии. Об этом заявил президент страны Башар Асад, выступая перед первой сессией парламента нового созыва, передает агентство SANA.

По его словам, парламентское голосование укрепило конституционный строй Сирии и «откроет дверь откровенному диалогу».

«Волеизъявление 19 июля проходило в условиях честной борьбы и состоялось, несмотря на пандемию», — подчеркнул Асад.

Сирийский лидер дважды прерывал свою речь, чтобы принять лекарство из-за внезапного падения артериального давления.

Парламентские выборы в Сирии прошли 19 июля на многопартийной основе, что гарантирует принятая в 2012 году конституция. Свыше 1,6 тысячи кандидатов, включая 200 женщин боролись за 250 депутатских мандатов. В избирательном процессе приняли участие более 6 млн сирийцев.

Наибольшее количество парламентских мест по итогам голосования занял блок «Национальное единство». Его ядром является Партия арабского социалистического возрождения, которую возглавляет Асад.