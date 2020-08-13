Россиян хотят штрафовать на 50 тысяч рублей за ночной шум в квартире

Собственников квартир в России хотят обязать соблюдать тишину ночью, даже если шум издают их арендаторы, — данной статьей могут дополнить Жилищный кодекс РФ. В качестве меры ответственности депутаты Госдумы предлагают установить административные штрафы до 50 тысяч рублей. Рассмотреть соответствующий законопроект в нижней палате парламента планируют уже в осеннюю сессию.

Как будут работать новые правила в случае их реализации, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Закон о соседском праве

Законопроект о соблюдении прав соседей в многоквартирных домах внесен на рассмотрение Государственной думы 27 мая. Согласно документу, с которым ознакомился ФАН, не допускается нарушение тишины в многоквартирном доме в ночное время. При этом шумом считаются звуки, источник которых находится в жилом или нежилом помещении и которые явно слышно за пределами этого помещения. Данным законопроектом также устанавливаются правила взаимодействия не только между собственниками, но и арендаторами жилья (и нежилых помещений).

В соответствии с установленными нормами, максимально допустимый уровень шума в жилых помещениях днем — 55 дБ, а ночью — 45 дБ. Например, телевизор, работающий с высокой громкостью, создает шум до 70 дБ, а дрель — до 110 дБ.

Отметим, что в законопроекте не прописан временной интервал, когда нельзя нарушать режим тишины: его будут устанавливать законом в конкретном субъекте. Региональные власти будут определять интервал в зависимости от времени наступления темноты и других местных особенностей. Например, согласно действующему законодательству Москвы, шум запрещен с 23.00 до 7.00 часов.

«Кто-то называет этот документ «Закон о тишине», но я бы назвал его «Закон о соседском праве». Сегодня законом мы не можем регулировать доброе отношение между жильцами, квартиросъемщиками, арендаторами и собственниками помещений в многоквартирном доме. Однако мы можем устанавливать соседское право, понимание которого есть во многих странах мира», — рассказал ФАН один из авторов проекта, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Выборный объяснил, что сегодня возросло количество жилых комплексов, где на первых этажах располагаются магазины, банки и кафе, которые соседствуют с квартирами. Люди, по словам депутата, все чаще обращаются с жалобами из-за шума, особенно в ночное время.

Кроме того, за последнее десятилетие практика найма жилья стала обыденным делом для многих россиян, соответственно возникла потребность установить культуру межсоседских отношений в многоэтажных домах.

«На разных уровнях (муниципальном, региональном) так или иначе эту проблему пытались решить, но пока нет единых правил для всех. В этой связи мы предложили запретить шум в ночное время. Причем конкретно устанавливается, что нарушением тишины являются звуки и источники, которые производятся в жилом или нежилом помещении, и их явно слышно за пределами этого помещения. Например, таким источником может быть лай собаки, — рассказал Выборный. — Четко указано, что не считаются нарушением тишины звуки, которые являются источником обычной жизнедеятельности человека: плач ребенка, шум воды в трубах, звук шагов, и, что на мой взгляд крайне важно, спасательно-восстановительные и другие работы, которые связаны с обеспечением безопасности».

По словам эксперта, по новому законопроекту отвечать за несоблюдение тишины будет не тот, кто непосредственно нарушает данное требование, а именно собственник квартиры. Если арендаторы нарушат принятые в многоквартирных домах требования, то хозяину придет штраф, который он может взыскать с постояльцев сам, включив эту сумму в счет аренды.

Другой автор проекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов, ранее заявил, что одной из главных проблем в этом вопросе являются способы фиксации шума. Он напомнил, что зачастую правоохранители приезжают на жалобы соседей, когда в «громкой» квартире уже спокойно. Депутат назвал тему увеличения штрафов дискуссионной и заверил, что в Госдуме ее обязательно обсудят.

Штраф нарушителям тишины — до 50 тысяч рублей

Профильный комитет нижней палаты парламента планирует приступить к рассмотрению законопроекта в сентябре и дать по нему заключение. Если инициатива будет принята Госдумой, депутаты планируют внести отдельные поправки в КоАП, в которых будут прописаны штрафы за эти нарушения.

Парламентарии пока обсуждают размеры административных санкций. Одни эксперты считают, что штраф в размере от 3 до 10 тысяч рублей будет достаточным, другие предлагают поднять планку до 50 тысяч рублей.

Как объяснил ФАН эксперт тематической̆ площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, сегодня судебная практика такова, что пострадавшая сторона должна доказывать, что она пострадала. По его словам, попытки сделать федеральной нормой нарушение закона о тишине предпринимались многократно. Однако правоведы указывают на то, что в федеральном законодательстве отсутствуют правила и нормы, за которые предлагается ответственность.

Сейчас правила, предписывающие соседям соблюдать тишину, имеются только в приложении к постановлению правительства №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», то есть на уровне подзаконного акта.

«Представьте, вы кому-то доверили свой автомобиль, и этот человек попал в ДТП. В таком случае ответственность все равно будет на вас, на владельце автомобиля. То же самое предлагается установить в отношении нарушения закона о тишине, то есть штрафы будут предъявляться непосредственно владельцу помещения. Там четкая формулировка, что если собственник обеспечил доступ нахождения третьих лиц в этой квартире, то он и отвечает за нарушение закона о тишине, — пояснил Склянчук. — На самом деле это очень революционная новелла, и она по большому счету правильная. Она продиктована нынешним проблематичным правоприменением, связанным с тем, что когда в квартире ремонт и шумят строители, фактически установить нарушителя тишины невозможно».

Эксперт отметил, что законопроект фиксирует юридическое установление факта нарушения тишины. Сегодня нужно долго опрашивать соседей и идти в суд — и там доказывать, что тишина была нарушена не просто на словах. Законопроектом же предлагается привлечь в спор управляющие кампании, в обязанности которых входит контроль за соблюдением правил проживания в доме.

«У каждой управляющей организации есть аварийно-диспетчерская служба. У нее в наличии должны быть шумомеры, которые фиксируют уровень децибелов. И в тот момент, когда вы ночью просыпаетесь от шума, вы можете не стучать по батареям, а обратиться в диспетчерскую службу, чтобы пришел их специалист и составил акт. Эта бумага и будет основанием для последующего обращения в орган жилищного надзора, а те уже смогут пойти в суд, — объяснил эксперт. — Хорошо, что в проекте прописано, что если у вас, например, день рождения, то вы имеете моральное право его отпраздновать. Здесь законодатели исходят из гуманного сбалансированного подхода, а не как в Германии, где ночью даже нельзя воду в унитазе смывать, поскольку соседи могут на вас пожаловаться за шум».

Еще одна умная норма законопроекта связана с тем, что подтверждение факта шума должно происходить от нескольких соседей, добавил Склянчук. При этом слабым местом новеллы остается установление источника шума. По мнению эксперта, здесь все будет зависеть от судебной практики.