В Железноводске на месте старого болота вырос курорт мирового уровня

В аэропорту Шереметьево не протолкнуться. Минеральные воды, Анапа, Геленджик — в августе россияне со всех концов страны спешат отдохнуть на отечественных курортах.

«Первый раз решили попробовать, никогда не были там», — Нина Корикова из Ханты-Мансийска с сыном и дочерью ожидает посадки на самолет в Геленджик. «Мне нравится отдыхать в России, потому что это моя страна», — говорит москвичка Надежда Иванова.

Полный отдыхающих Boeing-737 вылетает в Минеральные воды. Семьи с детьми, пенсионеры и даже молодежь предпочли изыскам заграничных курортов подземные источники и санатории Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска. В этом году вокруг Железноводска — небывалый ажиотаж. Может ли кавказская здравница дать фору именитым российским и европейским курортам? Смотрите видеорепортаж Федерального агентства новостей.

Еще месяц назад, чтобы попасть в Славяновский бювет, охотникам за минералкой приходилось стоять в длинной очереди: каптаж был законсервирован 30 лет. Сегодня летние бюветы и «храмы воздуха» открыты, а легендарная «Славяновская» течет сразу из десяти кранов.

«Причем круглые сутки! — говорит корреспонденту ФАН глава города-курорта Железноводска Евгений Моисеев. — Такой услуги, наверное, нет ни в одной стране мира. Мы это сделали!»

Власти здравницы запатентовали бюветницу. Теперь кружка с длинным носиком — визитная карточка Железноводска.

«Фонтан сделали! — радуется жительница Пятигорска Элина Таири. — Интересный маркетинговый ход, что кружка — это символ Железноводска, чтобы все понимали, что здесь уникальная вода, и приезжали со всей страны».

Самый уютный и малонаселенный город-курорт Кавказских Минеральных Вод преобразился до неузнаваемости и вознамерился побороться за звание самого благоустроенного среди ставропольских здравниц.

«Ну просто красота! Я здесь не была лет 15, наверное, — восклицает жительница поселка Иноземцево Альбина Куропятникова. — У меня дочь живет в Израле, я была там. Не уступаем абсолютно, у нас лучше!»

Каскадная лестница — 860-метровое произведение искусства, украшенное барельефами знаменитых соотечественников — вызывает у прохожих восторг. Преодолеть крутой подъем помогают «счетчики» калорий.

«Я на каждой ступеньке вижу, сколько я теряю калорий, благодарю! Очень интересная фишка, первый раз вижу такое», — улыбается Светлана Агужева из Пятигорска.

В 2018 году Железноводск одержал победу в федеральном конкурсе «Малые города», обойдя 400 муниципалитетов, и продлил Каскадную лестницу на 620 метров.

«Наш президент Владимир Путин дал нам 75 миллионов, остальные 75 добавил губернатор, добавил на озеленение 70 млн, а бизнес 85 млн потратил в качестве софинансирования проекта в нижней части», — отметил мэр.

По его словам, вместо канав лестницу в следующем году будут «обнимать» обходные пандусы с беседками. Спустя еще два года на высоте 400-850 метров над уровнем моря пройдет 75-километровая велотрасса «Кавминводский велотерренкур». Проект обещает соединить четыре города Кавказских Минеральных Вод и ежегодно принимать соревнования краевого, всероссийского и даже международного уровней.

Во время ремонта строители обнаружили скважину глубиной 300 метров. Так среди новых ступеней вырос пятый действующий в Железноводске и единственный в мире «Бювет-Книга», посвященный творчеству Михаила Лермонтова. В ближайшие два года власти намерены пустить в дело еще 12 подобных подземных источников.

«Наружное и внутреннее употребление минеральных вод сводится к соединению воды с организмом, дабы последний мог извлечь из нее все, что ему требуется», — читая строчки из книги основателя Железноводска Федора Гааза «Мое путешествие на Александровские воды», написанные 209 лет назад, понимаешь, почему вода помогает.

Щелочная минералка ессентукского типа по душе и детям, и взрослым.

«Минеральная вода уникальна, потому что очищает желудок, лечит очень много болезней: хронический гастрит, язвенную болезнь желудка, кишечника, печени, поджелудочной. Даже при сахарном диабете», — сообщает контролер-дезинфектор Татьяна Дупина.

Чтобы был эффект, нужно пройти курс лечения минимум в 21 день.

За последние годы число отдыхающих в Железноводске выросло на 10%. В 2019-м город-курорт посетили 140 тысяч человек. Теперь сюда едут не только за питьевым и грязелечением: в окружении лесов, на берегу шикарного озера отдохнуть можно не хуже, чем в Европе.

«Мы приезжали сюда два-три года назад, шикарно сделали. Европейский уровень! — восхищена Лали Гасанова из Краснодара. Здесь немерено детских площадок, любому ребенку здесь просто рай какой-то. Облагорожено все, стоят переодевалки, туалет, лавочки кругом, пирсы классные. Там очень удобно лежать загорать. Я такого нигде не видела у нас! Все озера не облагорожены. Люди просто лежат на земле, а тут прямо круто!»

После пандемии нового коронавируса город быстро восстановил численность отдыхающих. Санатории Железноводска заполнены почти на 100%.

«Мы не ожидали, что будет столько людей, — признается Евгений Моисеев. — Здесь такого не было никогда! Это был пруд, заболоченный, заросший тиной. Я думаю, что мы сможем принять в два раза больше жителей».

Ксения Димитренко живет в здравнице и целыми днями пропадает на озере. Говорит, молодежи здесь есть чем заняться.

«На качелях катались, лазали на альпинистском оборудовании, была такая карусель крутящаяся, такие дощечки, по которым ходить можно как канатоходцы. Здесь хорошо так же, как за границей», — сказала школьница.

Свой отдых она оценила на «девятку» по шкале от одного до десяти.

«У меня брат не любит Россию. Говорит, поеду в Германию, там лучше, там цивильнее, здесь разруха, кошмар, некуда сходить, я его не понимаю», — добавила жительница города-курорта.

Озеро, названное в честь 30-летия Победы, ограждено балюстрадой, берег вымощен плиткой. На «Острове Гулливеров» возводят скульптуры — точные копии гор Железная, Бештау, Развалка, Машук, Медовая и Змейка. В очищенной воде живут толстолобики, амуры, ондатры и красноухие черепахи. Местные жители приходят на берег рыбачить. Вечерний улов у пенсионеров — пара красноперок.

Детская, спортивная, прогулочная и зона природного солярия… Городские власти постарались извлечь пользу буквально из каждого метра береговой линии. Реконструкция продолжается.

«В следующем году мы продолжаем мы сделаем большие пирсы в виде бутонов роз, где можно будет загорать. Поставим вышку, с которой можно будет нырять со стандартных высот. Все покрываем газонной травой, — рассказывает глава города. — Мне совершенно не стыдно ни перед каким городом или страной с точки зрения благоустройства!»

Артем Оганесян не может нарадоваться тому, что видит вокруг.

«Наш мэр столько всего сделал за короткий срок, что я не знаю, найдется ли лучшее место в России, — говорит житель поселка Иноземцево. — Сегодня Железноводск своими такими удобными, хорошими местами для приятного времяпрепровождения опережает даже Сочи».

Мэр Железноводска уверен: с главного урологического курорта страны на Западе должны брать пример.

«Нас всегда называли маленькой Швейцарией, но учитывая последние три года, которые мы здесь работаем, мы не хотим себя ни с кем сравнивать. Пусть с нами сравнивают себя другие города или даже страны. Они могут поучиться тому, как мы с нашими жителями определяем, какие объекты ремонтировать, и что с ними делать», — заявил Евгений Моисеев.

Не менее грандиозный ремонт скоро коснется и курортного транспорта. В Железноводске готовятся привести в порядок 23 дороги на субсидию из краевого бюджета в размере 64 миллионов рублей.