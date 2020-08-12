Россиянам после отдыха в Турции следует провериться на коронавирус

Москва, 12 августа. Эксперты рассказали россиянам, как загрузить результаты теста на коронавирус после отдыха в Турции на портал госуслуг. Об этом пишет портал TourDom.

Специалисты обратили внимание, что многие отдыхающие обеспокоены одним и тем же вопросом.

«Роспотребнадзор дает на все трое суток. А тест во многих клиниках делается от трех до пяти дней. И как с этим быть?» — приводит ресурс частую тему для обсуждений в соцсетях.

Оказывается, по регламенту полагается в течение трех суток уведомить о сдаче анализа, а его результаты можно загрузить по мере их готовности.

Информация о жителях Москвы поступает медикам автоматически на основании анкеты на сайте госуслуг, которая обязательна к заполнению по прибытию в Россию. Как правило, врачи сами приходят домой для проведения теста. Кроме того, тестирование можно бесплатно пройти в столичных поликлиниках, а результат скорее всего будет готов уже на следующий день.

Туристам из регионов можно провериться на COVID-19 либо перед вылетом из Турции, либо в московских аэропортах, где доступна услуга экспресс-тестирования.

По последним данным, в Турции зарегистрировано свыше 243 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания в стране уже стали 5,8 тысячи человек.

Ранее главред издания PolitRussia Руслан Осташко призвал российских туристов отказаться от планов посещения Турции из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в стране.