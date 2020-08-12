Глава МИД ДНР обвинила Киев в желании переписать Минские соглашения

Киев, 12 августа. Власти Киева пытаются переписать Минские соглашение. Такое обвинение в адрес Украины сделала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, которая представляет республику в контактной группе.

Поводом для ее заявления стало предложения Леонида Кравчука, который представляет Украину в контактной группе. Политик выступил за изменение понятия «особый статус» в отношении Донбасса на «особый режим административного управления». Заявление Кравчук мотивировал тем, что понятие будет соответствовать украинскому законодательству.

Никонорова отметила, что Киев уже неоднократно делает попытки переписать Минские соглашения. Она подчеркивала, что такие попытки прежних руководителей провались, следовательно, и заявление представителя группы также является бесперспективным.

Представитель ДНР считает, что вместо того, чтобы что-то изменить в договоренностях, Киеву следует выполнять взятые на себя обязательства.

«Также большое недоумение вызывают заявления о том, что Минские соглашения необходимо привести в соответствие с украинскими реформами», — отметила представитель МИД.

Наталья Никонорова подчеркнула, что Украина должна проводить реформы, учитывая одобренный Совбезом ООН комплекс мер. В частности, именно «особый статус» Донбасса должен быть прописан в украинской Конституции. Она констатировала, что пока Киев не прекратит увиливать, придумывать что-то или подменять понятия, прогресса в деле мирного урегулирования не наступит.