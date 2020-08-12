Депутат Свинцов заявил, что РФ нужны еще почти 3 млн трудовых мигрантов

Санкт-Петербург, 12 августа. У России есть потребность в двух-трех миллионах трудовых мигрантов в низкоквалифицированном сегменте рынка труда, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

«В ряде сфер есть определенный дефицит на «ручной» труд простых рабочих. Из-за пандемии многие из них уехали. Предприниматели ждут, когда откроют границы и они вернутся», — пояснил он, выступая на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Большее количество мигрантов, по мнению депутата, может вызвать всплеск безработицы в России.

«15–20 млн молодых людей сделают нам существенную нагрузку, у нас нет такого дефицита. Мы можем получить всплеск безработицы», — пояснил он.

По словам Свинцова, пандемия коронавируса показала, что экономики стран сильно зависят друг от друга, от потока рабочей силы.

«Мы это видим на примере ЕС, где чувствуется серьезный дефицит кадров. В частности, в тех секторах, где есть сезонность — в сельском хозяйстве или строительстве. Любая страна должна привлекать специалистов и не только строителей», — отметил парламентарий.

На сегодняшний день, по его мнению, миграционное законодательство нашло баланс между запросами предприятий и стабильностью на рынке труда.

«Российское законодательство в вопросах миграции довольно либеральное и комфортное. По большому спектру мигрантам нужно иметь патенты, регистрацию. Может, сейчас приехать сюда стало немножко дорого из-за подорожания патентов, и для работодателя достаточно большие штрафы. Но баланс найден», — считает он.

Однако, как подчеркнул он, государство должно жестко регулировать вопрос предоставления российского гражданства. За исключением этнических русских.