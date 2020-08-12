Амосов заявил, что у российской вакцины от коронавируса будет большой спрос в мире

Санкт-Петербург, 12 августа. Российская вакцина от коронавируса будет пользоваться большим спросом в других странах, уверен депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов.

«Сейчас интересная фаза в мире в целом. Страны соревнуются на предмет заключения соглашений с потенциальными производителями вакцин. Франция, Германия такие соглашения уже подписывают. Будет хорошая вакцина – будет экспорт, в этом у меня нет никаких сомнений. Но прежде всего мы должны думать о собственных гражданах, о нашей стране, о тех, кто живет в России», — отметил он, выступая в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Его мнение разделил координатор «Деловой России» в СЗФО Дмитрий Панов.

«Наша страна испытывает реинкарнацию научного опыта, который у нас был всегда. Россия всегда считалась медицински развитой страной. Мы видим, сколько наших лекарств покупают за рубежом. Сейчас ученые ищут устойчивую вакцину, тратят колоссальные деньги. В ситуации с пандемией коронавируса важно не то столько то, кто первый, речь идет о спасении многих человеческих жизней», — подчеркнул он.

По мнению Пановой, меры по борьбе с коронавирусом, которые предпринимаются в России, сильно стимулируют развитие отечественной фармацевтической промышленности.