Ваенга, Гвердцители и Сукачев стали наставниками шоу «Голос. 60+»

Москва, 12 августа. Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачев стали новыми наставниками третьего сезона шоу «Голос 60+», сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе Первого канала.

Вышеупомянутые звезды составят компанию мэтру советской и российской эстрады Льву Лещенко, работавшему в обоих предыдущих сезонах. Съемки третьего сезона начнутся в ближайшие дни в Москве.

«Очень рада и волнуюсь, наверное, больше самих участников, — призналась Ваенга. — С огромным удовольствием сяду в легендарное кресло наставника! Мне кажется, будет безумно интересно».

К участию на начальном съемочном этапе — так называемых слепых прослушиваниях — были допущены вокалисты старшего поколения, которые ранее успешно преодолели отборочные кастинги. Самому молодому из них 60 лет, а самому возрастному — 91 год!

«Большое счастье — принимать участие в главном вокальном проекте, — сказала Тамара Гвердцители. — А особенно приятно, что жизнь и телевидение возвращаются к своему привычному ритму. Уверена, на «Голосе» меня ждут необычные голоса, знакомства и эмоции».

География «Голоса» как всегда обширна: в популярном телешоу выступят представители многих населенных пунктов: как из России, так и из-за рубежа.

Например, на сцену выйдут участники, проживающие в крупнейшем городе Соединенных Штатов Америки Нью-Йорке или в столице Туркменистана Ашхабаде.

«Стать наставником неожиданно, приятно и, безусловно, очень почетно, — отметил Сукачев. — Отнесусь к исполнению своей задачи со всей ответственностью!»

Согласно правилам проекта, во время слепых прослушиваний все четыре наставника наберут себе команды — в каждой окажется по четыре исполнителя.

Во время поединков определятся участники решающей стадии вокального конкурса, а финал традиционно пройдет в прямом эфире, где в результате зрительского голосования и определится лауреат сезона.

Ведущим «Голос. 60+» под номером «три», как и раньше, в эфире Первого канала будет Дмитрий Нагиев.

В двух предыдущих сезонах победителями становились подопечные певицы Пелагеи — Лидия Музалева и Леонид Сергиенко соответственно. А вторые места занимали представители команды Лещенко — Евгений Стругальский и Юрий Шиврин.