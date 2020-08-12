Людмила Поргина: Ефремов уже наигрался в этой жизни

Если Михаил Ефремов действительно симулировал инсульт, и это будет доказано, то тогда его ждет еще более серьезное наказание. Он и его адвокат власти за дураков считают, за нос водят? Если он действительно болен, то мы должны знать, где он лежит, где он лечится, и он в любом случае должен понести заслуженное наказание.

Очень странно, что идет следствие, и никто не знает точного диагноза. Как отчитывается его защитник — это просто смешно. Это что, детские игры? По вине Миши умер человек! Есть бумага, что у него был инсульт? В какую больницу повезли? Ведь человеку в таком состоянии нужна срочная помощь.

Очень стыдно играть инсульт. Ефремов уже наигрался в этой жизни. Уже дальше играть не надо. Теперь надо понести наказание.

Я видела, как он пьяный выходил из машины и орал: «Я его вылечу на свои деньги». Все это кошмарно и противно. И все, что было дальше, тоже противно. Неужели никто не может поставить этого адвоката на место? Значит, каждый может напиваться и убивать человека, и дальше играть?

Остальные что, просто дураки, потому что у них нет денег, чтобы откупиться? У кого есть деньги — тех оправдываем: «он был не пьяный, это не он был за рулем».

Товарищи, стыдно как-то. Вы же правосудие. Давайте серьезно, вы же не дети.

Я видела, как он вел себя пьяный, как он уже ничего не соображал, а потом видела его понурую голову. И дальше его посадили под домашний арест. Сказали, что 8 августа начнется суд, и действительно, всем жалко, он ведь артист. Сын великого артиста Олега Ефремова и замечательной артистки Аллы Покровской, все это так, но товарищи, значит, один может убить, а другой не может?

Человек сам выбирает свой путь в жизни. Ефремову было дано актерское образование, ему даны были театры и кино. Он строил свою жизнь сам, и сам же ее разрушил. А какой пример он другим подает? Что ты за человек, когда ты — свинья? Как это может быть?

Я не общалась с ним. Я видела его в МХАТе, когда он там играл. Жалко. Такую фамилию так уронить!

Можно напиться — пожалуйста, напейтесь, но никогда не садитесь за руль, контролируйте себя, мозги-то у вас есть, обязанности перед другими людьми. Но он же убил человека! А мог бы просто вызвать такси…

Ради чего он пришел в этот мир? На эту землю? И у него же дети есть. Каково им сейчас?

Конечно, он получит помощь. Жена его не бросит. Его надо лечить, кому он нужен еще? Кто-то должен стоять за ним. Мы все виноваты, что это случилось. Виноват театр, который знал, что он пьет, виноваты близкие, виновата жена, которая должна была как-то с этим бороться. Что ж вы все такие спокойные? Вот вам результат — убийство.

Ему воздастся. Не только здесь, но и перед богом. Очень бы хотелось, чтобы он поднялся из этой грязи, хватит лжи и вранья.

Почему ему не предъявляли претензий на работе, в семье? А слушал ли он? «Я великий актер, я куплю, я вылечу, я заболею». Он рассчитывал купить здоровому человеку жизнь, но ее не купишь. Человек уже умер.

Сознайся, скажи, что виноват, «прошу вас, я болен». Это болезнь, это лечат в больницах. Как ему дальше жить? Как перед богом ответить? Он что, не верующий, на нем креста нет?

Это очень страшно. Но если адвокат разыгрывает с Мишей спектакль — это подлость. Значит, сил нет выстоять. Зато силы выпивать и убивать есть.

Легко ли ему будет, если он не будет осужден? Я лично ему сочувствую, представляю, что он ощущает ночью, и мне страшно. Так что это будет преследовать его долго, и этот погибший человек, которого вытаскивали по частям из искореженной машины.

Мне бы хотелось, чтобы закончилась эта игра, и мы увидели человека, а не играющего артиста. Хочется верить, что если он покается, то суд повернется к нему, наверняка будет какое-то послабление. Я так думаю.

Кто же хочет в тюрьму на 12 лет? Я понимаю, что это очень страшно, но он сам поставил точку, он сам. Его никто не толкал. Его не кинули в машину пьяным, он сам туда сел.

Нужно становиться взрослым и отвечать за поступки. А как его детям дальше жить? С этой фамилией? Поменять ее, что ли? Как жить дальше, когда ты сын или дочь известного актера Ефремова, ты живешь гордо, у тебя такой отец, лидер современников, создал новое течение в искусстве театральном. Какое поколение актеров вырастил, а дальше? Нужно идти, подняв голову, и сознаваться и каяться.

Иначе все бессмысленно.