Путину доложили о поэтапном выводе российских спасателей из Ливана

Москва, 12 августа. Министр МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении работы российских спасателей в Бейруте.

В настоящее время начинается поэтапный вывод группировки МЧС в Ливане, уточнил он.

В Бейрут специалисты из России были направлены для помощи в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего в порту ливанской столицы 4 августа. Спасатели проводили поисково-спасательной операции, оказали медицинскую помощь сотням пострадавших местных жителей.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора, которые находились в составе группировки МЧС, провели мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, в порту взорвались более 2,7 тонны аммиачной селитры, которую еще в 2014 году конфисковали таможенники. Взрывная волна разрушила буквально половину города. Без крова остались почти 300 тыс. бейрутцев, погибло более 170 человек, около четырех тыс. человек пострадали.