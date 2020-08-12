Донбасс сегодня: морпехи ВСУ сделали «подарок» ДНР, бойцы ВСУ занимают позиции в Золотом

Донбасс, 12 августа. ДНР дважды обстреляна украинской армией за сутки. Бойцы ВСУ заглушили свой беспилотник. Украинские СМИ снова наполнили зону ООС для подготовки фейковых сюжетов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За сутки в Донбассе стреляли дважды, оба раза в направлении населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов на донецком и мариупольском направлениях обороны. Кроме того, разведка дончан зафиксировала и другие нарушения перемирия украинскими подразделениями.

В районах Шум, Водяного и Марьинки киевские силовики проводят инженерные работы и дооборудуют позиции. Работы ведутся с применением окопных зарядов. Также ночью в среду в районе Новгородского Донецкой области защитники ДНР зафиксировали взрыв на минном поле украинских силовиков, подробности инцидента уточняются.

Луганское управление Народной милиции приводит данные наблюдателей ОБСЕ о нарушении противником условий перемирия. Иностранцы фиксируют несоблюдение украинской стороной мирных договоренностей в разных районах Луганской области. В зонах безопасности, то есть вблизи населенных пунктов беспилотники ОБСЕ зафиксировали размещение боевых машин пехоты и инженерной военной техники.

Украинские силовики возвращаются в районы разведения

Уже в течение нескольких недель в отчетах международных наблюдателей периодически появляется информация, анализ которой позволяет прийти к выводу, что украинские военнослужащие малыми группами возвращаются в район разведения сил и средств Золотое. Несколько дней подряд беспилотники ОБСЕ фиксируют нахождение людей вблизи бывших позиций ВСУ и непосредственно на самих позициях. Группы по 2-5 человек периодически появляются в блиндажах и окопах украинской армии, оставленных ранее в рамках разведения войск в 2019 году. Кроме того, иностранцы заметили боевую бронированную машину ВСУ в 200 метрах от района разведения сил и средств.

Морпехи ВСУ сделали «подарок» Народной милиции ДНР

В Донецке сообщают о нарушениях противником перемирия в части использования летательных аппаратов. На днях из района дислокации 503-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ был запущен беспилотник. Но из-за отсутствия согласованности в действиях операторов БПЛА и подразделений радиоэлектронной борьбы этой же бригады беспилотник был заглушен самими украинцами, после чего благополучно приземлился в районе позиций Народной милиции ДНР.

Как выяснилось во время разбирательства, расчет РЭБ принял аппарат за беспилотник иностранных наблюдателей и с целью предотвращения вскрытия нарушений перемирия отработал на подавление сигналов управления. Беспилотник и цифровой накопитель достались Народной милиции ДНР, специалисты которой в настоящее время работают с информацией c флешки.

Киев готовит фейковые сюжеты в зоне ООС

В Мироновском и Счастье Луганской области зафиксирована работа съемочных групп украинских телеканалов под руководством офицеров 72-го Центра информационно-психологических операций ВСУ, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Группы журналистов и военных пропагандистов работают в 24-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригадах ВСУ. Основная цель деятельности корреспондентов — подготовка ложных информационных материалов для обвинения Народной милиции ЛНР в нарушении перемирия.

ВСУ препятствуют работе ОБСЕ

Украинские силовики всерьез обеспокоены участившимися случаями вскрытия сотрудниками Миссии ОБСЕ военной техники ВСУ в местах, запрещенных мирными договоренностями. Командующий оперативно-тактической группировкой «Север» указал бойцам 25-й бригады на важность отслеживания патрулей наблюдательной миссии в районах Валуйского и Счастья при помощи беспилотных аппаратов. Кроме того, бойцам, несущим службу на блокпостах, приказано не пропускать наблюдателей в сторону озвученных населенных пунктов.