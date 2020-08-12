Помпео заявил о желании США улучшить отношения с Россией

Вашингтон, 12 августа. Отношения между РФ и США стали одним из вопросов к американскому госсекретаря Майклу Помпео после его выступления в Сенате Чехии.

По словам высокопоставленного чиновника, есть вероятность того, что российско-американские отношения могут быть улучшены. По крайней мере, он на это надеется.

«Мы стараемся найти различные площадки для сотрудничества», — сказал Помпео.

Чиновник рассказал, что ранее, возглавляя ЦРУ, старался спасти жизни американцев и россиян в рамках антитеррористической борьбы. Следующим примером сотрудничества он назвал недавнюю встречу с экспертами из РФ по поводу контроля над ядерным арсеналом. По мнению Помпео, диалог можно считать продуктивным.

Он надеется, что удастся найти платформу для развития двусторонних стратегических отношений. Госсекретарь добавил, что США будут стремиться к взаимодействию с Россией везде, где будет, по их мнению, возможность.