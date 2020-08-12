Амосов на примере Украины объяснил процесс деградации стран из-за мигрантов

Санкт-Петербург, 12 августа. Трудовая миграция может быть показателем развития или деградации государства. Без потока трудовых мигрантов страна обречена постепенно деградировать, заявил депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов.

В качестве примера он привел украинцев, которые стремятся уехать на заработки в Россию, Польшу и другие страны. Уровень трудовой миграции из Украины огромный, а сама она остается фактически без людских ресурсов.

«С Украины уезжают люди, чтобы трудиться в других странах, а это признак деградации. Многие украинцы едут на заработки к нам – это признак развития», — отметил депутат на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

В связи с этим, по мнению Амосова, на пути трудовой миграции не стоит ставить каких-либо дополнительных преград, но его нельзя оставлять без контроля.

«В вопросах миграции должен быть порядок, не должно быть вольницы. Если мы закроем границы, мы получим удар по экономике. Кроме того, наши соседи из Средней Азии тоже не обрадуются. Мы в этом не заинтересованы. Для Таджикистана, Узбекистана и других стран ближнего зарубежья заработанные в России деньги очень важный фактор. Если мы им откажем, у них вырастет исламский фундаментализм, возникнут и другие проблемы», — пояснил парламентарий.

Риск роста преступности Амосов не связывает с национальным фактором.

«Преступник – есть преступник вне зависимости от национальности. За последние 20 лет преступность в нашей стране сильно уменьшилась. На этом фоне мы обсуждаем тему преступности среди мигрантов. Да, такой аспект есть, но в целом, чем лучше экономическое положение в стране, тем легче мы побеждаем преступность среди своих граждан и приезжих», — подчеркнул он.

Депутат убежден, что в вопросах миграционной политики России необходимо сделать больше для своих соотечественников, имеющих русские корни, но проживающих в других странах.