Автохама из Владивостока оштрафовали на 80 тыс. рублей за «бесплатную мойку»

Владивосток, 12 августа. Блогера-автохама из Владивостока, который специально окатил прохожих из лужи и снял это видео, привлекли к ответственности.

О неприятном инциденте 26 июня сообщала Deita.ru. В этот день в городе прошел сильный ливень. Блогер на большой скорости мчал по полузатопленной дороге на Lexus. Проезжая мимо пешеходов, он со словами «Бесплатная мойка», специально облил их грязной водой. После этот ролик он выложил в своем Instagram.

Правда, вместо хайпа 21-летний автохам словил штраф за распространение оскорбляющей человека информации, выраженной в неприличной форме. Суд назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.