Манукян рассказал, почему не верит слухам о впавшей в кому Легкоступовой

Блогер Вадим Манукян рассказал, что переживает за свою давнюю знакомую — заслуженную артистку России Валентину Легкоступову, исполнительницу хита «Ягода-малина», которая попала в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее из СМИ стало известно, что Легкоступову обнаружили дома без сознания с многочисленными травмами, в том числе головы. Возникло подозрение, что Валентину избил ее нынешний муж Юрий Фирсов, но он утверждал, что та упала в ванной, вследствие чего получила травму. Вскоре состояние Легкоступовой ухудшилось, она впала в кому. Женщину госпитализировали и срочно прооперировали, по некоторым данным она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Следственный комитет ведет проверку.

Блогер Вадим Манукян несколько лет дружит с Валентиной Легкоступовой. Два года назад Валентина вернулась из Испании, где долго жила, в родной Крым. Там она возглавила городской отдел культуры Феодосии. Манукян тогда взял у Валентины большое интервью, это положило начало их дружбе. Блогер глубоко расстроен новостями тяжелом состоянии Легкоступовой и желает ей скорейшего выздоровления. Историей своего знакомства с певицей Манукян поделился в колонке для Федерального агентства новостей.

Валя, выздоравливай поскорее! Колонка Вадима Манукяна

Мы познакомились с Валей чуть более двух лет назад. В июне 2018 года я приезжал на несколько дней в Феодосию взять у нее интервью. Она тогда решила примерить на себя несвойственную ей роль чиновника и в итоге с нею не справилась. Обстоятельства были против нее. Мне в целом понятно, почему она не смогла прижиться в роли начальника отдела культуры администрации Феодосии. Потому что она не завхоз, а Артистка с большой буквы!

У нее в ту пору только что умер отец. В 2017 году, когда отец тяжело заболел, она, как любящая дочь, все бросила, вернулась в Россию с Тенерифе, где жила с 2013 года, и посвятила себя близкому человеку. Однако в итоге спасти отца не удалось. После его смерти Валентина решила остаться в России, ведь у нее в Крыму мама, там ее малая родина, могилы близких.

Тогда ей и поступило предложение налаживать культуру в Феодосии. Надо знать отзывчивость Вали, чтобы понять, что она немедленно откликнулась и буквально полетела туда. Хотя, конечно, ей больше по душе гастроли, ее любимые зрители. Но за время ее отсутствия российские зрители успели подзабыть о ней, билеты на концерты Легкоступовой расходились плохо, приходилось даже отменять выступления. Валю это очень огорчало. Тем не менее после завершения «чиновничьей» карьеры она сумела вернуться на сцену.

Теперь о том, что произошло несколько дней назад. Начитался тут всякой чуши, что, дескать, все случившееся с ней — это так называемая «пьяная травма». Мол, Валя выпила, и с ней произошел несчастный случай. Некоторые издания, не буду называть, вообще утверждали, что она получила травму во время запоя, который длился чуть ли не полгода.

Нужно совершенно не знать Валентину, чтобы говорить подобное!

Тогда, после интервью, летом 2018 года, мы с ней пошли в летнее кафе. Погода была чудесная. Я спросил у Вали, не хочет ли она немного выпить по случаю знакомства, но она сказала, что вообще не пьет. Я это очень хорошо запомнил, и впоследствии у меня ни разу не было повода в этом усомниться.

Мы поддерживаем дружеские отношения с 2018 года, часто переписывались. Она мне присылала фото со своих концертов, показывала свои восхитительные платья, я видел фотографии моря цветов, подаренных ей зрителями. Думаю, в последнее время она стала по-настоящему счастливой. От нее исходили волны энергии. Она вела активный образ жизни. Словом, была увлечена и поглощена творчеством, всем происходящим вокруг нее. Ничто не предвещало беды.

И тут я слышу страшные новости про кому, про аппарат ИВЛ, про тяжелую травму головы, кучу бреда про ее якобы беспробудное полугодовое пьянство. И никакой достойной доверия информации! Я сразу же попытался связаться с Валей, но безуспешно. Она мне не ответила. Хотя обычно на мои сообщения она отвечает довольно быстро…

В среду, наконец, пришли официальные сведения, что она в больнице, что ей сделали операцию, удалив гематому, и ее состояние оценивается как средней тяжести. Впрочем, есть и не столь утешительные новости: некоторые СМИ пишут, что она в тяжелом состоянии и по-прежнему без сознания.

Молюсь о ее скорейшем выздоровлении. Валя очень сильный человек, боец. Уверен, она справится с этой напастью. Очень надеюсь, что уже в ближайшие дни услышу в своем телефоне ее звонкий голос. Валя! Выздоравливай поскорее!