Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва, 12 августа. Лидер России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Одними из ключевых тем стали ситуация в Белоруссии и борьба с коронавирусом.

Президенты двух стран особо подчеркнули необходимость сотрудничества в деле борьбы с распространением инфекции, учитывая создание в России вакцины против коронавируса.

Также стороны высказались за активизацию взаимодействия в развитии политических, торгово-экономических и гуманитарных двусторонних связей.

Рассмотрели президенты и ситуацию в Ливане в связи с недавним мощным взрывом в столице этого государства. Макрон рассказал собеседнику о своем визите в это ближневосточное государство.

Обсуждая ситуацию на востоке Украины, Владимир Путин подчеркнул, что Украина обязана соблюдать Минские соглашения, включая налаживание диалога с республиками Донбасса.

Добавим, что инициатором проведения переговоров стал президент Франции, сообщает пресс-служба Кремля.