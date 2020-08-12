Эксперт призвала закрывать фирмы за трудоустройство нелегальных мигрантов

Москва, 12 августа. Председатель Московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко отметила, что несмотря на либерализацию законов в сфере миграционной политики, компании, привозящие в Россию трудовых мигрантов, по-прежнему предпочитают держать их на нелегальном положении. Делается это с целью экономить на налоговых выплатах.

«Сегодня, чтобы нанять мигранта, работодатель должен предоставить ряд документов. Это выполняет какая-то толика работодателей. Стройки нам в помощь, посмотрите на любую из них – 90% работают нелегально. Почему? Работодатель не хочет платить налоги», — заявила Виктория Данильченко в онлайн-эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Нужны ли России трудовые мигранты?».

По ее словам, принятый в марте закон, согласно которому граждане среднеазиатских республик обязаны получать патент для работы в России, пока работает плохо — патент получают единицы, остальные предпочитают работать нелегально.

По мнению адвоката, ужесточать законодательство для мигрантов преждевременно, важнее усилить ответственность для коммерческих фирм, которые не регистрируют мигрантов.

«Если мы ужесточим миграционное законодательство, боюсь, возникнет ряд проблем, которые скажутся на экономике и политике нашей страны. Его, скорее, надо упрощать, и есть уже ряд принятых мер. Должна быть ответственность работодателя, иного выхода нет. Если ты нанимаешь незаконных мигрантов — платишь штраф. Но не всегда можно избежать нарушения закона штрафами. Надо обязать работодателей вплоть до закрытия, регистрировать мигрантов, возлагать на них большую ответственность по патентному законодательству. За границей, например, чтобы вызвать мигранта из Узбекистана, компания полностью ведет его — вывозит, потом отправляет обратно», — отметила Виктория Данильченко.

В противном случае, считает председатель Московской коллегии адвокатов, мы рискуем получить для себя много проблем, как это случилось в Европе — нелегалы создают неблагоприятную среду, в которой рекрутируются боевики организационных преступных групп и террористических организаций.