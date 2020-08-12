Лоза усомнился в инсульте Ефремова

Москва, 12 августа. Эстрадный исполнитель Юрий Лоза высказал сомнения по поводу того, действительно ли Михаил Ефремов перенес инсульт. Об этом музыкант написал в Facebook.

По его словам, актеру сложно доверять, ведь еще недавно он признавал свою вину в смертельном ДТП, а после отказался от своих слов, заявив, что ничего не помнит.

«С актерами никогда нельзя быть уверенным – живет ли он по-настоящему или играет роль. Такая уж профессия. Больного изобразить несложно, для этого не понадобится знание системы Станиславского, достаточно элементарных актёрских навыков», — отметил Лоза.

Он также выразил уверенность, что истина станет известна уже в скором времени.

«Данное заболевание отражается на всем – на внешнем виде, речи, памяти, подвижности и т.д. Мой отец перенес инсульт очень тяжело, вернувшись из больницы человеком с ограниченными возможностями», — добавил певец.

Во вторник, 12 августа, Михаил Ефремов был госпитализирован с подозрением на инсульт в Боткинскую больницу. Судебное заседание по делу о смертельном ДТП было перенесено на 18 августа, передает «Царьград».

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автофургоном. От полученных травм водитель грузовика скончался в реанимации. В организме актера были обнаружены алкоголь и наркотические вещества.

Сейчас уголовное дело в отношении Ефремова рассматривается в суде, актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание.