Шойгу сообщил о госзаказе на 630 млрд рублей для завода в Хабаровском крае

Хабаровск, 12 августа. Амурский судостроительный завод получит госзаказ на 630 миллиардов рублей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время своего визита на предприятие в Комсомольске-на-Амуре.

Вместе с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым он проверил работу завода и его готовность к выполнению крупного оборонного заказа. Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году Минобороны планирует заключить с предприятием долгосрочный контракт. Речь идет о строительстве шести корветов до 2028 года.

«Таким образом, в Хабаровский край на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 млрд рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают все, чтобы контракт был выполнен», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны также обратил внимание на важность совместной работы Минобороны с властями края — как в вопросе создания комфортных условий для военнослужащих, так и по подготовке кадров для заводов.

Дегтярев в ответ заверил, что руководство края приложит все усилия, чтобы жизнь в Комсомольске-на-Амуре была комфортной для всех, кто здесь живет и работает. Отдельно он коснулся кадрового вопроса.

«Увеличение заказа потребует дополнительных специалистов. Будем привлекать их из Хабаровска и других городов нашего края. Соответствующие программы подготовки у нас есть», — заверил он.

Врио губернатора добавил, что для военных, которые служат службу в крае, будет оказываться всесторонняя поддержка.

«Тепла людям не хватает, иногда доброго слова, иногда места в детском саду. Правительство края и местные власти будут решать эти вопросы. К выполнению боевого задания готовы, будем действовать», — цитирует его vostokmedia.

Помимо судостроительного завода, Шойгу и Дегтярев также посетили авиационный завод Комсомольска-на-Амуре. Здесь министр сообщил о планах до конца года заключить долгосрочный контракт на поставку самолетов Су-35С.