Ранее Детлеф Дцембрицкий, возглавляющий UNA-Germany, сделал заявление о том, что с выходом из многосторонних соглашений США полностью утратили роль гаранта международного порядка.

Весьма интересной, но односторонней позиции придерживается господин Детлеф Дцембрицкий, уверяя, что во всем виноваты США. Однако отмечу, что сложившаяся ситуация возникла довольно давно.

Давайте вспомним Югославию, Ирак, Ливию, Афганистан и Сирию: все эти страны стали источником терроризма и нестабильности. Да, действительно, во всех этих конфликтах можно разглядеть американский след. Но разве сами страны Европы не принимали в них участие? Напрямую, или, быть может, в виде молчаливого одобрения?

Желание услужить заокеанскому старшему брату оказалось фатальным. Теперь США начинают рассматривать страны Европы как свои колониальные территории. Хотя многие из них уже осознают потерю политического и экономического суверенитета, как в случае с Германией.

Последствия свержения режимов мы можем наблюдать уже сегодня: огромное количество беженцев, а также социальная, экономическая и политическая нестабильность. Это касается не какой-то отдельной страны, а всего Евросоюза в целом. Ярким примером стал Брэкзит.

С каждым годом обеспечивать стабильность и безопасность в каком-либо отдельно взятом регионе мира будет все сложнее и сложнее (с тенденцией к невозможности). Выход США из договоров по ограничению вооружений направлен не на укрепление стабильности, а на достижение военного превосходства.

Странам Европы следует помнить, что Америка хладнокровно стремится к достижению своих личных целей. Интересы никаких других государств при этом не учитываются.