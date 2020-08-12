Совершеннолетием называется возраст, достигнув которого человек признается полностью дееспособным. Разбираемся, когда наступает совершеннолетие в России и какие последствия влечет за собой новый статус.

Практически всем детям свойственно желание поскорее вырасти. Когда мы маленькие, нам кажется, что взрослая жизнь прекрасна и удивительна, потому что в ней якобы нет запретов, кажущихся нам несправедливыми, да и вообще можно делать все, что вздумается. Осознание того, что это совсем не так, приходит значительно позже. Возникает вопрос, с какого момента человек считается взрослым с точки зрения закона, а не собственного мироощущения.

С какого возраста ребенка наступает совершеннолетие?

Согласно ст. 60 Конституции Российской Федерации, совершеннолетним в нашей стране считается гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста. После своего восемнадцатого дня рождения человек считается полностью дееспособным, наделяется всеми гражданскими правами и обязанностями, а также несет полную ответственность за свои поступки перед окружающими и Уголовным кодексом. Именно с этого момента с юридической точки зрения ребенок перестает считаться ребенком и приобретает статус взрослого человека. В свою очередь, с его родителей и опекунов снимается всяческая ответственность за жизнь, здоровье, благополучие и действия своего бывшего подопечного.

Теперь можно!

Итак, после своего восемнадцатилетия вчерашний подросток официально получает гарантированное законодательством право не уведомлять родителей о своих намерениях. Совершеннолетний в России имеет следующие права:

— голосовать,

— вступать в брак,

— водить машину,

— заниматься предпринимательской деятельностью,

— покупать спиртные напитки и энергетики, курить.

Что касается последнего пункта, властями нашей страны уже давно обсуждаются возможность повышения возрастного ценза на приобретение алкоголя и табачной продукции до 21 года и приравнивание его к нормам, принятым в большинстве стран Европы. Важно, что, если верить данным соцопросов, данную инициативу поддерживает большая часть взрослого населения страны.

Не стоит забывать, что все вновь обретенные права идут в комплекте с полным комплексом обязанностей гражданина РФ.

Что такое правоспособность и в чем ее отличия от дееспособности?

Следует разграничивать эти два юридических понятия. В отличие от дееспособности, которая напрямую связана с возрастом, гражданская правоспособность наступает с момента появления человека на свет и заканчивается после его смерти. То есть новорожденный может иметь в собственности имущество или денежный вклад в банке, а также наделяется следующими неотъемлемыми правами:

— право на жизнь,

— на гражданство,

— на получение наследства,

— на собственные фамилию, имя и отчество,

— на жизнь и воспитание в семье,

— на общение с родственниками со стороны матери и отца,

— на выражение личной точки зрения,

— на образование,

— на отдых,

— на получение медицинской помощи,

— на свободу перемещения,

— на личную жизнь,

— на всестороннее развитие.

За исключением некоторых случаев, о которых мы поговорим отдельно, дееспособность наступает с момента достижения человеком восемнадцатилетия. Различают несколько видов дееспособности в зависимости от возрастных периодов:

От рождения до 6 лет — абсолютная недееспособность. 6–14 лет — дееспособность малолетних. Дети этой возрастной группы могут совершать небольшие покупки, принимать подарки и распоряжаться карманными деньгами, полученными от родителей. Все сделки, требующие государственной регистрации, проводятся родителями, опекунами или усыновителями от лица малолетних. 14–18 лет — частичная дееспособность. Предполагает возможность распоряжаться заработанными средствами, стипендией и иными доходами, осуществлять авторское право, принимать участие в сделках при участии взрослых, несущих юридическую ответственность за несовершеннолетнего. С 18 лет наступает полная дееспособность.

Может ли человек быть признан полностью дееспособным до наступления 18-летнего возраста?

На этот и последующие вопросы Федеральному агентству новостей отвечает практикующий юрист Елизавета Худякова.

По общему правилу полностью дееспособным гражданин признается по достижении им восемнадцати лет. В ряде случаев этот возраст может быть снижен:

— Если несовершеннолетний решил вступить в законный брак. Если брак был признан недействительным по суду, человек теряет свой статус.

— Несовершеннолетний старше 16 лет может быть эмансипирован с согласия родителей или по решению суда, если он работает по контракту или является предпринимателем.

С какого возраста гражданам России можно вступать в брак?

Закон позволяет юным влюбленным сочетаться браком с 16 лет без согласия родителей, если на то имеются уважительные причины: период ожидания и появление на свет ребенка, совместное проживание с ведением общего хозяйства. Разрешение на такой союз выдается органами местного самоуправления.

В некоторых субъектах РФ возраст вступления в брак может быть и того ниже, но в таком случае потребуется разрешение родителей или органов опеки.

С какого возраста наступает уголовная ответственность в РФ?

Российское законодательство предусматривает наступление уголовной ответственности с 16 лет. Когда речь идет о таких преступлениях, как убийство, киднеппинг, изнасилование, грабеж, терроризм, возрастная планка может быть снижена до 14 лет.

Наказание для малолетних преступников имеет свою специфику: к ним могут применяться меры принудительного воспитания и содержание в специализированных исправительных учреждениях для несовершеннолетних.

Быть взрослым — это не только иметь возможность поступать по собственному усмотрению, но и необходимость нести ответственность за свои поступки. Совершеннолетие — важнейший рубеж в жизни каждого человека, и обязанность родителей — подвести к нему своего ребенка, «вложив» в его голову правильные представления о нормах поведения и морали.