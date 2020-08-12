Американские ученые создают технологию по «дизайну детей»

Вашингтон, 12 августа. Исследователи из США активно работают над созданием технологии, которая позволит сделать искусственным воспроизводство людей. Доцент кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно отметил, что специалисты приближаются и к тому, чтобы выполнять «дизайн детей».

Ученые практически пришли к тому, что смогут получать жизнеспособные сперматозоиды из человеческих стволовых клеток.

Однако пока рано говорить о прорыве, ведь специалисты обязаны тщательно проанализировать все параметры здоровья детей, которые появятся на свет искусственным методом. Витторио Себастьяно также подчеркнул, что дальнейшая деятельность может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с запретом на исследование эмбрионов человека.

Есть и еще проблемный момент. Не исключено, что может проводиться незаконное создание «дизайнерских детей». Кроме того, возможен факт несанкционированного использования биологического материала какой-нибудь звезды для создания детей. Речь идет о недобросовестных работниках клиник, которые могут собирать волосы знаменитостей и выделять из них необходимый материал для последующего рождения детей, сообщает Discovery.