Во МХАТе рассказали о состоянии Дорониной

Москва, 12 августа. Врачи контролируют состояние президента МХАТ Татьяны Дорониной, но пока народная артистка СССР не может находиться в театре. Об этом на пресс-конференции сообщила директор МХАТ Татьяна Ярошевская.

По ее словам, руководство театра поддерживает контакт с Дорониной.

«Недавно поговорив с лечащим врачом, могу сказать, что ситуация со здоровьем находится под контролем, но то, что она больна — совершенно очевидно. Мы желаем ей только здоровья, но оно не позволяет ей физически быть с нами рядом», — пояснила Ярошевская.

Она также добавила, что для лечения артистки делается все необходимое.

Ранее о госпитализации Дорониной сообщили представители театра.

Доронина родилась в Ленинграде в 1933 году. С 1987 по 2018 актриса и режиссер была художественным руководителем МХАТ, а после заняла почетную должность президента театра. Артистка также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».