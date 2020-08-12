Прокурор рассказала о находках в квартире историка Соколова

Санкт-Петербург, 12 августа. Прокурор огласила подробности обыска в квартире историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

В Петербурге прошло очередное заседание по делу Соколова. Прокурор сообщила, что в ходе обысков в трехкомнатной квартире на набережной Мойки, где доцент жил вместе с Ещенко, обнаружили пакет с головой человека, обрез винтовки, десять коробок с патронами, пилу и топор.

Кроме того, в квартире были обнаружены вещи убитой ― студенческий билет и удостоверение аспиранта. В мусорном ведре следователи нашли украшения девушки.

Напомним, что громкое убийство студентки Анастасии Ещенко в Петербурге произошло в ноябре минувшего года. Олег Соколов, на тот момент бывший преподавателем СПбГУ, был пойман у реки Мойка, куда он упал при попытке скрыть улики убийства Ещенко. В его рюкзаке при обыске были найдены фрагменты человеческого тела. По версии следствия, историк выстрелил в студентку, а затем расчленил.