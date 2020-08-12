Модель Костенко обеспокоила фанатов своей худобой

Москва, 12 августа. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко в нынешнем году второй раз стала мамой. Несмотря на роды, девушка активно работала над собой, продемонстрировав поклонникам в Instagram-stories свою стройность. Однако пользователи не впечатлились увиденным.

Дело в том, что девушка не просто вернула прежнюю фигуру, но и немного сбросила вес. Она показала фанатам, в каком теперь состоянии ее живот.

По мнению поклонников, модель и так хорошо выглядит, однако ей не стоит больше худеть. Дальнейшее похудение, по их мнению, может привести к проблемам со здоровьем.

Стоит напомнить, что в апреле фолловеры раскритиковали супругу футболиста за неидеальную фигуру после родов. Некоторые сравнивали ее со «свинкой Пеппой». Подписчики негодовали по поводу того, что на своей странице девушка публиковала обработанные фотографии, чтобы приукрасить себя. Характеризуя модель, некоторые не стеснялись ее оскорблять.

Однако уже в августе Анастасия Костенко попала составленный экспертами рейтинг звезд, которые вернули отличную фигуру после родов. Некоторые отмечали, что она хорошо выглядела всего через неделю после родов.