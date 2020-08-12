Россия планирует возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшее время

Москва, 12 августа. Посол Египта в России Ихаб Наср в интервью РИА Новости рассказал о возможностях возобновления авиасообщения между городами России и египетскими курортами.

Количество случаев инфицирования COVID-19 снизилось в РФ и в Египте — обе страны постепенно возобновляют воздушное сообщение с рядом стран, где пандемия идет на спад. Вместе с этим понемногу восстанавливается сфера туризма.

«Одновременно с восстановлением международного сообщения турпоток в нашу страну постепенно возобновляется. Египет — туристическое направление для многих стран мира, поэтому количество приезжих растет. Конечно, турпоток в мире еще не вернулся к уровню до коронавируса, но растет динамично», — утверждает Ихаб Наср.

В начале августа в Египет прибыли порядка 26 тысяч туристов. Как отмечает дипломат, в стране очень серьезно относятся к вопросу обеспечения необходимых санитарных мер в связи с пандемией — проводятся тесты на COVID-19, дезинфекция и т. д. Египетский посол выразил надежду на возобновление авиасообщения с Россией в ближайшее время.

«Власти находятся в контакте по этому вопросу. Могу подтвердить, что наше воздушное пространство открыто — у нас проблем нет. В нашей стране мы готовы принять всех, поэтому надеюсь, что консультации, которые проводятся авиационными властями, закончатся положительным результатом в ближайшее время», — заверил он.

Ихаб Наср отметил, что все страны, которые разрешили своим гражданам отдыхать в Египте, уже осуществляют прямые рейсы в самые популярные среди путешественников Шарм-эш-Шейх и Хургаду — самолеты туда летают почти из всех европейских и арабских стран, из некоторых азиатских государств и из США. По словам египетского посла, авиасообщение приостановлено только с РФ.

«С нашей стороны проблем никаких нет. Мы будем только рады видеть российских туристов, которые прилетают напрямую в эти города. <…> Самое главное, чтобы российский турист вернулся и смог наслаждаться теплом и радушным приемом, с которым всегда его встречали в нашей стране», — заявил посол Египта в РФ.

В заключение он акцентировал внимание на том, что в прошлом году туристическая сфера Египта дала рекордные показатели с точки зрения дохода и наплыва гостей из разных уголков земли.