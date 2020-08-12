Кравец раскрыла подробности пристрастия Легкоступовой к алкоголю

Москва, 12 августа. Певица Валентина Легкоступова продолжает находиться в коме после многодневного распития алкоголя в компании со своим мужем. Об отношении артистки к спиртному рассказала модель Алена Кравец.

По ее словам, многие общие знакомые отмечали, будто Легкоступова отличалась пристрастием к алкоголю еще в молодые годы.

«Неустроенная личная жизнь, постоянные разъезды, проблемы с детьми – все это и заставляло ее взяться за стакан. Хотя на людях она всегда держалась молодцом, мало кто знал, что есть проблемы», — поделилась Кравец в разговоре с корреспондентом издания «Дни.ру».

Несколько лет назад исполнительница хита «Ягода-малина» якобы решила изменить свою жизнь и поборола свою тягу. Вкупе с модной прической и помолодевшей внешностью Легкоступова производила впечатление довольной жизнью женщины.

«Я так радовалась, когда узнала, что Валечка снова вышла замуж, обвенчалась и наконец-то обрела давно желаемую гармонию в жизни. Неужто муж сбил с пути истинного и стал опять спаивать? Кошмар, если так. Ведь запои еще никого до добра не доводили! Они сгубили многих звезд!» — добавила Кравец.

Легкоступову в ее московской квартире обнаружила дочь певицы. На теле знаменитости были заметны следы побоев, в нанесении побоев подозревается ее супруг.