Солонников объяснил, зачем Байден бьется за голоса «левых» на выборах в США

Гендерный баланс, сочетание мужчины и женщины в парных выборных конструкциях является важным элементом предвыборной стратегии Демократической партии США. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он сильно удивлен «выбором демократов», выдвинувших в качестве кандидата на пост вице-президента страны сенатора Камалу Харрис. По словам американского лидера, она «крайне слабо» выступила во время праймериз, успев наговорить при этом много ужасных вещей про самого Джозефа Байдена.

«Стратеги, ведущие Демократическую партию к возможной победе на президентских выборах, считают, что Харрис будет хорошим участником кампании, — отметил Солонников. — Вместе с тем, она является сенатором от Калифорнии — региона, который традиционно голосует за демократов. Вот это мне показалось странным: зачем дополнительно подтягивать штат, выборщики от которого и так 100% отдадут голос тебе? Если смотреть с точки зрения поведения кандидата в вице-президенты, то она, безусловно, является относительно «радикально-левой», при этом не скатываясь в совсем уж полную оголтелость. Совсем уж революционеров решили не брать, что, в общем-то, логично: не готов пока истеблишмент Демпартии переходить на социалистические позиции».

Политолог считает, что Харрис своей риторикой должна привлечь на сторону Байдена более радикальные элементы американского электората, чем он сам. Кроме того, она сочетает в себе два «политкорректных» качества, представляя одновременно женщин и афроамериканцев в политике США, являясь чем-то средним между Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.

«С точки зрения ее физиогномики, это понятный выбор, — заметил эксперт. — А то, что она «слева» критиковала Байдена, напротив, должно теперь привлечь к нему более социалистически настроенных граждан. Вместе с тем, «к крайне левым» ее не отнести — представителей этого спектра Демпартии боится даже само ее руководство».

Собеседник ФАН также прокомментировал ироничную характеристику, которую дал Харрис Трамп — по словам действующего президента, он даже не смел и мечтать о таком противнике, ведь сенатор выступает за сокращение армии, повышение налогов, социальную медицину, а также за отмену фрекинга — ключевой технологии при добыче сланцевой нефти. Запрет на ее использование, по мнению американского лидера, ударит по таким штатам как Огайо, Оклахома, Пенсильвания и Техас, голоса которых будут иметь «решающее значение».

«Ну не мог же Трамп сказать, что он теперь ее боится, — заметил Солонников. — Однако тезис Харрис о необходимости ликвидации фрекинга будет, безусловно, использоваться президентом США в качестве оружия против Байдена. Правда, следует оговориться, что сланцевики сейчас и без того находятся в затруднительной ситуации, а вместе с ними и обслуживающие их транспортные компании. Одним словом, сектор находится под огромным давлением — и, что самое обидное для Трампа, произошло это все при нем».

Таким образом, делает вывод политолог, не факт, что нефтедобывающие штаты поддержат американского лидера в его притязаниях на занимаемый им пост.