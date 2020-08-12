Мясников рассказал, в каком случае вакцина от коронавируса не сработает

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему доверяет отечественной вакцине от коронавируса, собирается ли сам привиться от COVID-19, какой процент населения необходимо привить для создания коллективного иммунитета, и должна ли прививка быть добровольной. Начало беседы с доктором Мясниковым читайте здесь и здесь.

«Я доверяю отечественной вакцине от коронавируса, — отметил врач в комментарии Федеральному агентству новостей. — Институт Гамалеи (первую в мире отечественную вакцину от COVID-19 создали в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. — Прим. ФАН) — это передовой институт. Когда наша советская «империя» развалилась, этот институт каким-то чудом сохранил костяк из старых кадров, сохранилась наша советская школа, которая в этой области всегда была передовой. Может, в каких-то областях мы не дотягиваем, но по вакцинам мы всегда были среди лучших в мире. Мы же с вами не в космосе живем: весь мир сегодня предпринимает мозговой штурм, все методики создания вакцин примерно одинаковые. Так что наша вакцина — это не кот в мешке. Все работают примерно в одном направлении, а не то, что у нас где-то есть тайная лаборатория, в которой выращивают в колбе гомункулуса».

Поэтому нам есть, чем гордиться, считает Мясников — российский приоритет в создании вакцины — знак, что в этой области наша страна сохраняет лидирующие позиции.

«Горжусь, что мы первые. Для меня это знак, что, в отличие от фармакологии, где мы заметно отстаем, тут мы впереди. Но создать вакцину — это на данный момент самое простое. Есть задача, есть наработки, есть команда, есть средства», — говорит Мясников.

А вот дальше начинается самое интересное и гораздо более сложное, продолжает Александр Мясников.

«Мы ведь делаем вакцину не ради абстрактной вакцинации и даже не только ради того, чтобы спасти конкретных людей из групп риска (медики, пожилые, с хронически болезнями и т. д.), хотя, конечно, это очень важно. Но вакцина в принципе создается не для этого. Она создается, чтобы сформировать в человеческой популяции так называемый стадный иммунитет. А для этого должно быть привито не менее 60—70% населения», — говорит он.

Так что вопрос не только в том, чтобы создать достаточное количество вакцины, но и в том, чтобы убедить людей ею привиться, а это не так просто, предупреждает врач.

«Например, дети почти не болеют COVID-19, молодые болеют реже и в основном легко. Но нам надо убедить вакцинироваться и эти группы — не ради себя, а ради других. Потому что, если они не вакцинируются, коллективный иммунитет создан не будет. Это значит, что вакцина не сработает, не выполнит задачу, для которой была создана», — предупреждает доктор Мясников.

Поэтому даже после создания вакцины и запуска ее в серию расслабляться рано, говорит он.

«Если мы не убедим 60—70% наших граждан сделать прививки, — все будет зря, — говорит собеседник ФАН. — Коллективный иммунитет создан не будет. А убедить людей — это отдельная и очень непростая работа. Так что, повторю, самое простое было — создать вакцину. Самое сложное — впереди».

По словам Мясникова, лично он готов подать пример и медицинскому сообществу, и людям, находящимся в группе риска по возрасту.

«Себе прививку я обязательно сделаю, ведь я в группе риска дважды — и как врач, и в силу возраста. Мы знаем, как высок процент врачей, заразившихся COVID-19. Каждый десятый умерший в мире — это врач. Поэтому для меня возможные побочные эффекты вакцинации не имеют значения по сравнению с пользой, которую даст прививка. Для групп риска эта польза явно перевешивает возможные риски», — говорит он.

Несмотря на важность массовой вакцинации от COVID-19, по мнению Мясникова, властям нужно действовать только убеждением, никакое принуждение тут невозможно.

«Любая вакцинация, особенно новой вакциной должна быть добровольной. Хотя лично мне, как главному врачу больницы, всегда очень трудно посылать своих подчиненных в «красную зону», зная, что они недостаточно защищены. Мне было бы легче посылать туда привитых людей. Полицейский идет на задание в бронежилете и с оружием. Пожарный идет в огонь в шлеме и огнеупорном комбинезоне. Врач тоже должен быть защищен. И не только эффектным бьющим на психику обмундированием, но и сформированным иммунитетом», — резюмировал Александр Мясников.

Российские власти объявили, что первые партии отечественной вакцины от коронавируса поступят в лечебные учреждения через две недели. Первыми планируется начать прививать медиков, а также тех, кто работает с детьми. Ставится вопрос о приоритетной вакцинации групп риска из числа пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.