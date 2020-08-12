Литва, Латвия и Польша подготовили план по разрешению кризиса в Белоруссии

Вильнюс, 12 августа. Литва, Латвия и Польша подготовили план разрешения кризиса в Белоруссии, заявил литовский президент Гитанас Науседа.

Накануне в Литву прибыли одна из кандидаток на пост президента Белоруссии Екатерина Тихановская и глава ее избирательного штаба Мария Мороз. Им выдали годовые национальные визы Литвы. Науседа тогда же сообщил, что литовские власти готовы предоставить Тихановской и ее семье убежище.

В тот же день в Вильнюсе заявили, что намерены ввести санкции против сотни должностных лиц Белоруссии. По словам члена парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Литвы Лауринаса Касчюнаса, в санкционный список могут быть включены лица, «ответственные за фальсификацию итогов голосования и аресты протестующих».

В литовском МИДе предложили ввести индивидуальные санкции, запретив членам черного списка въезжать на территорию Литвы. Науседа также переговорил по телефону с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем и призвал созвать чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии.

Напомним, что действующий белорусский президент Александр Лукашенко обвиняет в организации протестов в стране спецслужбы западных стран, в частности, Польшу и Чехию. В Варшаве эти обвинения назвали безосновательными.