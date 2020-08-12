Баранец рассказал о вкладе АН-94 в развитие стрелкового оружия в РФ

Москва, 12 августа. Уникальный автомат АН-94 внес неоценимый вклад в развитие отечественного стрелкового оружия, считает военный эксперт Виктор Баранец.

11 августа 1950 года в Ижевске родился выдающийся оружейный мастер Геннадий Никонов, разработавший автомат АН-94. Детище Никонова в снаряженном виде с оптическим прицелом весит 4,4 кг, магазин рассчитан на 30 патронов, а прицельная дальность при начальной скорости пули в 900 м/с составляет 800 метров. Ключевыми особенностями автомата стали сверхбыстрый по сравнению с другими аналогичными образцами стрелкового оружия темп стрельбы короткими очередями и накопление импульса отдачи. Другими словами, ствол и газоотводный механизм способны откатываться внутрь корпуса после произведения выстрела.

В середине 1990-х годов АН-94 после успешного проведения полного цикла госиспытаний был принят на вооружение. Однако сложность конструкции не позволила автомату захватить массовый сегмент и заменить в войсках привычный всем «Калашников». Как утверждают некоторые источники, разработка Никонова находится на вооружении некоторых спецподразделений, а также отдельных армейских частей, пишет RT.

Баранец, говоря об АН-94, отмечал слабую отдачу и невероятно высокую для автомата кучность. Вспоминая, то как он поступал в войска, эксперт отметил, что поначалу в армии довольно прохладно отнеслись к новому образцу стрелкового. Однако после того, как АН-94 побывал в руках сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД ситуация изменилась.

«Через некоторое время автомат Никонова все же появился в армии, но у спецназа, и бойцы ни разу не пожалели о том, что имеют на руках такое оружие», – заявил Баранец.

Несмотря на то, что в количественном выражении АН-94 не может тягаться с «Калашниковыми», по некоторым тактико-техническим характеристикам он выглядит более предпочтительным. Подводя итог, Баранец добавил, что этот автомат внес весомый вклад в развитие отечественного стрелкового оружия, за что его создателя Геннадия Никонова стоит поставить в один ряд с ведущими советскими и российскими оружейниками.

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