Друг Ефремова рассказал о многодневном пьянстве актера перед ДТП

Москва, 12 августа. Актер Иван Стебунов, который является другом обвиняемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова, рассказал, как жил его приятель незадолго до происшествия.

Стебунов принял участие в передаче на российском телеканале, чтобы впервые рассказать, что творилось с актером. По словам приятеля, он встретил Ефремова за несколько дней до трагедии. Обвиняемый в аварии пил в течение четырех дней перед ДТП.

Иван Стебунов констатировал, что пить на второй день — дело нормальное для Ефремова.

«Он был весел и общителен. Я пожурил его немного, что он появился в таком виде в театре. У него есть помощница. Она в тот день села за руль и увезла его домой. На следующий день мы созвонились. Он был в неровном состоянии. Я не придал этому значение», — поделился воспоминаниями участник программы.

Приятель подчеркнул, что и на следующий день тот был «не в хорошем состоянии». Стебунов приехал к нему домой, они поговорили о пьесе Ивана Охлобыстина, а затем гость уехал.

Через день Ефремов снова позвонил другу. Употреблять спиртное он не прекратил, подчеркнул Стебунов.

«Я понял, что пружина сжимается. Я напрягся, но мы посмеялись. Я даже подыграл ему. Потом положил трубку, и мы поехали с женой к нему домой», — сказал участник программы.

Стебунов отметил, что по пути к дому друга увидел аварию с участием Ефремова. Он мгновенно понял, что опоздал.

Напомним, что 8 июня в Москве актер Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался. Экспертиза установила, что актер управлял джипом в нетрезвом виде.

В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит от 5 до 12 лет. Представители общественности и юристы неоднократно подчеркивали, что виновника ДТП надо жестко наказать. Руководитель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов подчеркнул, что актера надо судить и наказать, не обращая внимание на его статус и известность.