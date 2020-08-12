Дочь Ефремова рассказала о сходстве с сыном Лукашенко

Москва, 12 августа. Дочь Михаила Ефремова Анна Мария сравнила себя с сыном президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаем. Она отметила, что у них с Николаем есть общая черта.

Ефремова считает, что она находится с сыном Лукашенко в схожей ситуации. Она призвала людей не вешать на детей «грехи родителей».

«Как человек, который оказался в похожей ситуации, я очень вас прошу, не вешайте грехи родителей на детей. Вы понятия не имеете о том, что происходит в его голове и что происходит в его жизни», — написала Анна Мария в Twitter в ответ на размышления пользователя о том, что чувствует сын Лукашенко.

Дочь Ефремова добавила, что дети осознают ошибки родителей, но никак не могут на них повлиять. Взрослым людям по большому счету плевать на голос детей, объяснила она.

Дочь актера столкнулась с критикой после того, как Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

Критики в соцсетях подвергается и сын Александра Лукашенко. После голосования на выборах президента Белоруссии в стране начались массовые беспорядки. Ранее в центре Минска произошли столкновения белорусского ОМОНа с протестующими.