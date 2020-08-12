Российских летчиков в Сирии наградили в честь Дня ВВС

Дамаск, 12 августа. Российское командование по случаю Дня ВВС наградило военных летчиков, проходящих службу в Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава бюро ВГТРК на Ближнем Востоке Евгений Поддубный.

Торжественная церемония награждения прошла на авиабазе Хмеймим. Командующий группировкой ВС РФ в Сирии Александр Чайко поздравил летчиков с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается 12 августа. По его словам, российские ВВС успешно борются с международным терроризмом в сотрудничестве с сирийскими вооруженными силами.

«Достижение побед наших Военно-воздушных сил кроется в мастерстве и мужестве летчиков, воспитанных на ярких примерах патриотизма и верности воинскому долгу», — отметил Чайко.

Командующий добавил, что в САР российские военные летчики провели свыше 85 тысяч боевых вылетов, начиная с 2015 года.

«Мы всегда будем гордится подвигами, совершенными нашими летчиками в небе Сирии — подполковником Олегом Пешковым и майором Романом Филипповым, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом», — подчеркнул генерал.

После вступительной речи 29 летчиков получили ведомственные медали «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медали «За боевые отличия».

День ВВС установлен указом президента РФ Владимира Путина в 2006 году. В этот день в 1912 году был издан приказ о создании штата воздухоплавательной части при Главном управлении Генштаба.