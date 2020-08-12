Политолог объяснил, почему либеральный Запад ждет ухода Трампа

Представители либерального западного сообщества ждут ухода Трампа из-за его резких шагов в отношении своих союзников, заявил Федеральному агентству новостей политолог Владимир Корнилов.

Ранее глава UNA-Germany («Немецкое общество ООН») Детлеф Дцембрицкий заявил, что после выхода из ряда многосторонних соглашений Соединенные Штаты Америки полностью утратили роль гаранта международного порядка.

«Роль США как образцового примера и гаранта международного порядка в настоящее время полностью утрачена, так как они все больше отказываются от многосторонних соглашений и частей системы ООН. В ООН могут только ждать 3 ноября и надеяться на то, что Дональд Трамп не будет переизбран президентом США», — сказал он во время интервью немецкому медиапроекту «Лица мира».

Руководитель UNA-Germany добавил, что сейчас в мире существует несколько крупнейших очагов конфликтов, к которым можно отнести США, Ближний и Центральный Восток, включая Иран, Сирию и Ливию.

«Их правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране», — добавил Дцембрицкий.

В свою очередь известный российский политолог, публицист, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что подобные заявления уже неоднократно озвучивались и лидерами Европейского союза, и представителями солидной западной прессы.

«Это началось, по сути дела, с правления Трампа, когда он начал делать резкие шаги в отношении своих союзников. Мы помним, как сразу же западная пресса и лидеры общественного мнения в Европе, да и в Америке, стали писать о том, что США потеряли роль мирового лидера. Сначала на эту роль назначили Ангелу Меркель, потом, когда она приболела и стала потихоньку сдавать свои бразды правления, эту роль с авансом передали Эммануэлю Макрону. Когда французский лидер начал делать движения, которые не понравились либеральной общественности, вот тут все и заговорили, что, вообще, нет мирового лидера и куда же им бедным, либеральному западному миру деваться? Нет вождя стаи, не на кого опереться. А тут еще и Трамп заявил, что НАТО — это пережиток прошлого, и Макрон сказал, что у НАТО мозг умер. Так что да, действительно, такие мнения и настроения присутствуют, они никем не скрываются, они прямо озвучены и очень многие говорят, что это и есть проблема», — объясняет собеседник ФАН.

Однако сейчас, когда оказалось, что пресвященной, либеральной Европе нужны сильные руки и сильные лидеры, выяснилось, что никто просто не может примерить на себя эту роль. Весь демократический мир растерялся.

«Никто не говорит, что Америка утратила влияние, об этом речи нет. Конечно, США остаются сильнейшей экономикой мира, сильнейшей армией мира и сильнейшим глобальным игроком. Другое дело, что все эти заявления и попытки США выйти из глобального управления вызывают беспокойство. Многие либералы, демократы, западные теоретики и идеологи ждут ухода Трампа, надеются на победу Байдена. Никто из мейнстримных медиа что в США, что в Европе не скрывает, что для них будет большим праздником, если он уйдет. Но при этом очень многие из них выражают опасение, что Трамп все же победит и останется, в этом плане существует общее единство», — заключил Корнилов.

Напомним, российский политолог Леонид Крутаков ранее заявлял, что перед Европой сейчас стоит цивилизационный выбор — либо оставаться вассалом США, либо получить полную самостоятельность.