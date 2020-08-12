Три новшества ждут российских водителей этой осенью

Москва, 12 августа. Три изменения ждут российских автомобилистов этой осенью. Первое из них вступит в силу уже в конце августа. Речь идет об изменении расчетов по полисам ОСАГО.

По новому правилу, тарифы будут формироваться с учетом штрафов и грубых нарушений со стороны водителя. У страховых компаний появится доступ к базе данных ГИБДД. Если автовладелец ездил пьяным за рулем, скрывался с места ДТП, превышал скорость более чем на 60 км/ч, выезжал на встречную полосу, то для него тарифы по страховке могут быть повышены. Для тех, кто водит аккуратно, тарифы, наоборот, могут снизить.

Помимо этого, при оформлении ОСАГО будут учитывать возраст автомобиля, семейное положение водителя. Иными словами, тарифы станут более индивидуальными.

С 30 сентября для получения ОСАГО станет обязательным предварительный техосмотр с получением диагностической карты. Весной из-за пандемии водителям разрешили отложить ТО и ездить без этой карты, но в конце сентября за ее отсутствие можно получить штраф от ГИБДД.

И, наконец, третье новшество — с 1 ноября вступят в силу изменения, связанные с автодокументами. В паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) будут вносить дополнительные данные — о мощности двигателя, а также о сроках госрегистрации машины, если ее ставили на учет на ограниченный период времени.