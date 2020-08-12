Спиваков отказался от ордена, который ему вручил Лукашенко

Москва, 12 августа. Дирижер и Народный артист СССР Владимир Спиваков заявил о намерении отказаться от ордена, который вручил ему белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом он написал в открытом письме на имя главы республики.

Деятель искусства отметил, что президент Белоруссии вручил ему орден Франциска Скорины в 2014 году за заслуги в гуманитарной деятельности. Однако в нынешней ситуации носить эту награду артист не может.

По словам Спивакова, он пристально следит за событиями в Белоруссии, включая протесты граждан после выборов. Он считает, что в отношении протестующих применяются жесткие меры, хотя белорусы только настаивают на реализации своих прав и свобод, включая проведение мирных митингов.

Дирижер также подчеркнул, что крайне не согласен с проводимой Лукашенко политикой в отношении митингующих.